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РИА Новости

Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: в 2023 году поставки всех видов вооружений и техники существенно вырастут

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых "раскормил" Запад, сокрушительное поражение, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - написал он в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что ВС РФ регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Он опубликовал фото своего посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка", датированное сегодняшним днем.

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна Московской области.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Радуга ГосМКБ
Персоны
Медведев Дмитрий
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