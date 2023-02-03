Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне.

Медведев: в 2023 году поставки всех видов вооружений и техники существенно вырастут

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых "раскормил" Запад, сокрушительное поражение, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - написал он в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что ВС РФ регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Он опубликовал фото своего посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка", датированное сегодняшним днем.

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна Московской области.