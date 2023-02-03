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РИА Новости

Кадыров показал новые "Уралы" для чеченских подразделений в зоне СВО

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Кадыров показал новые "Уралы", закупленные для чеченских подразделений в зоне спецоперации


ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с новыми грузовиками "Урал", которые предназначены для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации.

"Новые "Уралы", закупленные на средства РОФ (регионального общественного фонда. — Прим. ред.) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни "Леопарды", ни всякие там "Абрамсы", — говорится в описании к ролику, опубликованному в Telegram-канале Кадырова.

Он уточнил, что каждое подразделение получит по два новых "Урала" с зенитными установками, всего же у чеченских подразделений их будет свыше 50.

По словам главы региона, это позволит "в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников".


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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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