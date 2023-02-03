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Военное обозрение

В Китае представили концепт истребителя нового поколения без хвостового оперения в ходе презентации бортовых радаров

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Источник изображения: topwar.ru

Как пишет китайское издание Global Times, в КНР представили концепт истребителей нового поколения.

Концепт был представлен китайской государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC). Сама презентация была нацелена на демонстрацию разработки китайских бортовых радаров. Изображалась компьютерная модель трех неизвестных самолетов, летящих строем, пишет китайское издание.

Как отмечает ряд китайских экспертов, вероятно, на видеоролике представлена концепция истребителя следующего, шестого, поколения, что отражает решимость Китая опередить США в разработке новых боевых самолетов.

Представленный самолет отдаленно напоминал китайский истребитель J-20, но без хвостового оперения и с некоторыми другими особенностями.

Напомним, что что-то похожее уже было представлено в ноябре 2022 года на выставке Airshow China 2022 в Чжухае. Тогда компания AVIC продемонстрировала концептуальную модель истребителя нового поколения, который также имел бесхвостую конструкцию

По словам китайского военного эксперта Фу Цяньшао, в США также уже вовсю идут разработки подобного истребителя, но у Китая есть все шансы опередить США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-20
Компании
AVIC
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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