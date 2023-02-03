Украина просчиталась и лишила себя шанса на победу над Россией

Die Welt: победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной

Киев упустил шанс на победу, который появился у него из-за первоначальных просчетов Москвы, пишет Die Welt. Помощь Европы и США начинает прибывать слишком поздно, а ресурсы России намного превосходят украинские. Запад подвел Зеленского, делает вывод автор статьи.

Горько осознавать, но победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной. У киевской армии на исходе люди и материально-технические средства, противник находится в лучшем положении, его ресурсы огромны. Неудивительно поэтому, что западные дипломаты всё чаще говорят о перемирии.

В начале года на Украине, вот уже одиннадцать месяцев находящейся в состоянии вооруженной борьбы, навязанной ей Россией, стали распространяться оптимистичные сообщения. Так, например, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год принесет "радость и победу". Но насколько реалистична сама мысль о победе Украины?

Практически исключено, что Украина выйдет из этой схватки победителем. Особенно если победа действительно видится украинскому президенту Владимиру Зеленскому как "освобождение всех оккупированных территорий, в том числе Крыма". Однако с сегодняшней точки зрения и при нынешних обстоятельствах — под которыми, прежде всего, следует понимать недостаточную помощь Запада — это невозможно. Уже сейчас Россия поставила под свой контроль 18 процентов украинской территории. Этот показатель в будущем скорее увеличится, чем уменьшится. К сожалению.

В чем же причины почти неотвратимой победы России?

"Есть подозрение, что Россия не будет ждать, когда прибудут западные танки"

Пока обещанные танки прибудут на Украину и начнут воевать, пройдет, вероятно, немало времени. Корреспондент нашей газеты Welt Мария Дросте (Marie Droste) описывает нынешнюю ситуацию на фронте и рассказывает, что сейчас известно о возможном весеннем наступлении русских.

Во-первых, после дебатов последних недель стало окончательно ясно: США, Германия и другие союзники по НАТО больше боятся распространения войны на территорию НАТО, чем опасаются за безопасность Запада в результате территориальных завоеваний России на Украине. Логика западных политиков, принимающих решения, такова: чем мощнее, опаснее и точнее станет поставленное оружие, тем больше опасность "расползания конфликта" (spillover), то есть распространения военных действий за границы Украины. Запад страдает от своеобразного самоустрашения и поддерживает Украину только в той степени, чтобы ей не пришлось капитулировать немедленно.

Во-вторых, на сегодня Россия разрушила от 60 до 70 процентов критически важной инфраструктуры Украины. Непохоже, что Киев получит от Запада достаточно систем ПВО, таких как Iris-T, а также комплексы Nasam и Patriot, чтобы остановить расширяющуюся русскую оргию разрушения. Напротив: произведенные до сих пор убогие поставки с Запада — это нечто вроде карт-бланша для российских вооруженных сил, которые по данным начальника генерального штаба войск Норвегии Ейрика Кристофферсена (Eirik Kristoffersen) все еще располагают огромным арсеналом ракет и дронов.

Украина вскоре утратит возможность восстановить разрушенную инфраструктуру, так как материалов для этого будет всё меньше и их придется доставлять из России. А без достаточного количества энергии снабжение людей будет все большей проблемой. Кроме того, и украинская военная промышленность остро нуждается в электроэнергии.

Мобилизационный потенциал: 30 миллионов

В-третьих, российские военачальники пытаются подавить высокоточное западное оружие огромными массами своего вооружения. Ресурсов для этого у России предостаточно. Это относится, прежде всего, к танкам. По данным лондонского аналитического центра International Institute for Strategic Studies (IISS) Россия имеет более 4000 боеготовых танков. Такая колоссальная масса представляет собой не только большую угрозу для западных "Леопардов", но и дает России возможность в любой момент перейти в наступление.

В-четвертых, у Украины в связи с продолжающейся войной заканчиваются солдаты. Сейчас в стране проходит как минимум восьмая волна мобилизации, на фронт уже посылают мужчин старше 60 лет. А Россия в ближайшее время отправит на войну свежий контингент численностью в 200 тысяч солдат. Там утверждают, что к лету за ними последуют еще 500 тысяч солдат. Москва располагает мобилизационным резервом почти в 30 миллионов человек.

В-пятых, возможно, что по вышеперечисленным причинам Россия выйдет из этой войны не только как военный победитель с территориальными приобретениями, но и как политический победитель. Экономическое восстановление Украины по оценкам Венского Института сравнительных экономических исследований будет связано с большими трудностями, чем предсказывал "Национальный совет восстановления Украины". Членство в НАТО после заключения соглашения о перемирии или мирных переговоров будет исключено в обозримом будущем, а вступление Украины в ЕС будет длиться — в самом благоприятном случае — намного дольше, чем того желает Киев.

А каково сейчас положение на театре военных действий? В то время как Запад — что особенно хорошо видно по канцлеру Олафу Шольцу — постоянно увиливает и боится выполнить свое собственное обещание "сделать все возможное для поддержки Украины", Киев теряет время. Он упускает последний шанс перейти от позиционной войны к наступлению.

Российские войска пользуются этим временем, чтобы окопаться, устроить минные поля, укрепить позиции, подвезти свежие резервы и новую технику. Результат: к весне они будут лучше подготовлены и к наступлению, и к обороне. С обещанным количеством танков — Украина запросила 300 машин, но получит около 130 — она не будет в состоянии начать успешное контрнаступление в районе Кременной и прежде всего в Запорожье, чтобы отрезать российские войска в Крыму от снабжения.

Тем более, если учесть, что Украине для успешного танкового наступления в направлении Крыма необходимы также ракеты с увеличенным радиусом действия (ATACMS), больше бронетранспортеров (обещано 100, Киевом запрошено 500-600), больше артиллерийских систем (70 обещано, 500 запрошено) и истребителей (ноль обещано, запрошено 180 F-16).

Последнее оставшееся у киевского правительства время истекает, но Запад остается безучастным. Из-за страха пересечь обозначенные российским президентом Путиным "красные линии", Европа и США даже не решаются хотя бы повредить российскую спутниковую коммуникационную систему, что в значительной степени навредило бы наступательным возможностям Москвы.

Того, что делает Запад, все еще недостаточно, чтобы Киев мог отстоять свое законное право на территориальную целостность. Можно предположить, что за этим кроется какой-то расчет. Тот, кто разговаривает с западными дипломатами, слышит все чаще, что они боятся эскалации, озабочены усталостью демократических обществ от "картинок" из зоны боевых действий и надеются на заключение перемирия в ближайшем будущем.

И именно на это скорое заключение перемирия направлены сейчас усилия Запада, хотя вслух об этом не говорят. Результатом станет Украина, подвергшаяся ампутации.

Кристоф Б. Шильтц (Christoph B.Schiltz)