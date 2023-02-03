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РИА Новости

В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства

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Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Минобороны Белоруссии объявило об окончании летно-тактических учений Союзного государства

МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместные летно-тактические учения вооруженных сил России и Белоруссии завершены, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено. Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков", - говорится в сообщении.

В минобороны Белоруссии отметили, что авиация региональной группировки войск выполнила широкий спектр практических задач, поставленных в рамках учений. "Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер", - подчеркнули в министерстве.

Летно-тактические учения российских и белорусских армий проходили с 16 января по 1 февраля.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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