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Военное обозрение

Министерство обороны США выбрало перспективные проекты экранопланов от Aurora Flight Sciences и General Atomics

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Источник изображения: topwar.ru

Американское министерство обороны остановило свой выбор перспективных экранопланов на проектах компаний Aurora Flight Sciences и General Atomics. Об этом пишет издание The Drive.

По утверждению издания, особенность проекта Aurora Flight Sciences заключается в использовании однокорпусной конструкции и восьми двигателей. У компании General Atomics конструкция экраноплана двухкорпусная с двенадцатью двигателями.

После выбора проектов предстоит определить саму конструкцию и возможности перспективного экраноплана. Если Пентагон остановит выбор на проекте одной из компаний, то перспективный экраноплан будет использоваться для морской перевозки тяжелых грузов, что сблизит его по функционалу с военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III.

Американские военные утверждают, что экраноплан должен иметь возможность работы даже в штурмовых условиях, подниматься на высоту до трех километров над уровнем моря. Отметим, что создание экранопланов запланировано в рамках программы Liberty Lifter. Отвечает за данное направление работ Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Напомним, что экранный эффект подразумевает резкое увеличение подъемной силы крыла у поверхности воды или земли, что позволяет увеличить и взлетный вес. Ранее несколько мощных экранопланов было создано в Советском Союзе. Собственно, сейчас американские компании стараются превзойти советских разработчиков, используя более современные технологии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-17
Компании
Aurora Flight
General Atomics
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