Медведев: рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму

Как заявил зампред Совета безопасности, российские вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Увеличенные поставки вооружений в ВС РФ позволят нанести сокрушительное поражение украинским неонацистам, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В четверг он посетил конструкторское бюро "Радуга". "Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов", - написал Медведев по итогам посещения в своем Telegram-канале.

В конструкторском бюро зампреду Совета безопасности показали противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ, ракету Х-69, предназначенную для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, ракету повышенной дальности класса "воздух - поверхность" Х-59МК, сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету воздушного базирования большой дальности Х-22, а также крылатую ракету большой дальности Х-101.

"Поставки всех видов ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники] существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - подчеркнул замглавы Совбеза.

Ранее Медведев уже говорил о важности сохранения высоких темпов поставок вооружений в войска. В январе он посещал и другие оборонные предприятия: завод концерна "Калашников" в Ижевске и 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге.

Медведев в декабре был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК). Позднее он сообщил о создании рабочей группы при ВПК по контролю за производством востребованных вооружений.