Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»

Все задачи и функции перспективной российской орбитальной станции (РОС), которая для России должна заменить Международную космическую станцию (МКС), искусственные. Об этом в колонке для «Известий» написал эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

По его оценке, «задачи ставятся, исходя не из желаемой цели, а из имеющихся возможностей». В частности, перспективная РОС не будет превосходить уже имевшиеся в распоряжении СССР и России орбитальные станции, а откатит российскую пилотируемую программу ко временам советских посещаемых станций «Салют».

«Все здравомыслящие люди понимают, что никакой РОС не будет ни в 2027-м, ни в 2037 году. Мы остаемся на МКС как минимум до 2028 года и будем на ней до тех пор, пока оттуда не уйдут американцы», — предрекает автор.

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений в Москве заявил, что развертывание РОС планируют начать в 2027 году.

Тогда же он сказал, что Запад не желает видеть Россию участником исследований Луны.