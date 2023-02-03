У Запада нет альтернативы России на Кавказе

RS: политика США и Европы приведет к эскалации армяно-азербайджанского конфликта

Запад не может предложить реальной альтернативы влиянию России на Кавказе, пишет Responsible Statecraft. Наоборот, действия США и Европы носят в высшей степени безответственный характер и могут разжечь межэтнический конфликт в регионе.

Артин Дерсимонян (Artin DerSimonian)

Западные аналитики изображают Москву антагонистической региональной силой, но США и ЕС следует быть осторожными в своих желаниях.

Многие западные обозреватели отмечают снижение влияния Кремля на Кавказе на фоне украинского конфликта, порицая Россию как абсолютно негативный фактор в регионе и полагая, что ее могли бы заменить США, НАТО или Евросоюз. Однако такого рода точка зрения неверна практически по всем пунктам.

Российское влияние не носило столь отрицательного характера, как утверждают. И Запад не в состоянии заменить ее как по геополитическим причинам, так и ввиду отсутствия у вышеозначенных сил желания направить в регион войска для обеспечения стабильности.

Поскольку эти аргументы способствуют росту враждебности Запада к России и не могут при этом предложить реальных альтернатив российской мощи, они носят в высшей степени безответственный характер и рискуют вернуть в регион приевшийся этнический конфликт.

Первая ошибка связана с определением истока конфликтов в регионе. Сторонники данного подхода уверены, что их начинала и намеренно увековечивала с целью сохранить региональную гегемонию именно Москва — как до, так и после распада СССР. С точки зрения грузин и азербайджанцев, это действительно выглядит так. А вот абхазы, осетины и армяне считают, что Россия поддержала их борьбу за национальную свободу и не дала навеки кануть в небытие.

В случае войны между Арменией и Азербайджаном из-за спорного Нагорного Карабаха ее истоки восходят к эпохе СССР. Столкновения между армянами и азербайджанцами начались на фоне ослабления российского имперского правления во время революции 1905 года, а затем и после распада самой империи в 1917. Ситуация повторилась, когда в конце 80-х начал разваливаться Советский Союз.

Сближение большинства армян с Российской империей было обусловлено их взаимной враждебностью к Османской империи. В 1915–16 годах, когда османское правительство устроило резню армянского меньшинства, только наступление российской армии спасло оставшихся в Турции армян от уничтожения. После Первой мировой войны, когда Армения вновь оказалась между молотом и наковальней в лице Турции и Азербайджана, от незавидной участи армян спасло наступление Красной Армии и включение страны в состав СССР.

Что касается Нагорного Карабаха, задолго до нынешнего конфликта (за исключением того, что в 1920-х советское правительство пыталось разорвать этнический и территориальный круг, создав в составе Азербайджана автономную область) его передачи добивались именно советские правительства Армении. Москва отказалась из опасений нового этнического конфликта. С момента распада Советского Союза масштабы российской помощи армянам Нагорного Карабаха не раз становились предметом разногласий.

Однако нельзя отрицать, что именно военный союз России с самой Арменией, размещение российских вооруженных сил на ее территории и российский ядерный щит удержали от нападения на нее Турции, члена НАТО. Ею движет стремление помочь тюркскому народу Азербайджана, подобно тому, как в 1974 году Анкара вторглась на Кипр, чтобы помочь турецкой общине после свержения греческого президента Макариоса военной хунтой. Армяне не забывают, что Запад тогда защищал Кипр не больше, чем Армению после Первой мировой войны. Поэтому, несмотря на опасения по поводу ослабления российской мощи и гнев Армении в связи с неспособностью Москвы вмешаться в их с Азербайджаном конфликт для защиты Нагорного Карабаха (который не подпадает под действие российско-армянского договора о безопасности), ожидается, что в ближайшее время Ереван не покинет возглавляемую Москвой Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Если бы Россия не вмешалась во Вторую Нагорно-Карабахскую войну 2020 года, где ей удалось ввести (хоть и запоздалое) прекращение огня, которое обеспечило развертывание российских миротворческих сил в регионе, армян Нагорного Карабаха, подвергшихся нападению азербайджанской армии при поддержке Турции и Израиля, в худшем случае подвергли бы этнической чистке.

Граждане Республики Армения относятся к Москве все с меньшим доверием с тех самых пор, как в результате антикоррупционной "бархатной" революции 2018 года к власти пришел премьер-министр Никол Пашинян, но к армянам в Нагорном Карабахе это не относится, ведь российских миротворцев они считают единственной гарантией безопасности.

В последние годы Москва действительно всеми силами искала дипломатический баланс между Арменией, Турцией и Азербайджаном. Несмотря на союз с Арменией, российское правительство не желает отдавать Азербайджан под полный контроль НАТО. Также оно получило ценные стратегические возможности благодаря растущему отчуждению Турции от НАТО и США, о чем свидетельствует ее наполовину нейтральный подход к ситуации на Украине.

Российская двусмысленность, однако, находит зеркальное отражение в глубоко противоречивом подходе Запада к Нагорно-Карабахскому конфликту. С одной стороны, западное общественное мнение (в той степени, в какой оно вообще уделяет внимание этому вопросу) в целом выражает с армянами солидарность. Определенную роль играет религиозная и культурная близость, влияние крупных армянских диаспор в США и Франции, а также тот факт, что Армения является хоть и несколько ущербной, но все же демократией, а Азербайджан —наследуемая диктатура династии Алиевых, чей основатель был высокопоставленным генералом КГБ. Важность армянской диаспоры для внутренней политики США (особенно выборов в Калифорнии) подчеркнул визит Нэнси Пелоси в Ереван (но не в Баку) в сентябре 2022 года.

С другой стороны, Запад вряд ли может официально признать отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана при одновременном осуждении отделения Крыма от Украины (хотя в обоих случаях законным прецедентом может оказаться признание Западом независимости Косово). Более того, Турция по-прежнему является членом НАТО, пусть теперь и наполовину отделенным. Запад не может позволить себе полностью оттолкнуть ее, ведь она вполне способна поставить Запад в неловкое положение, как показало наложенное Анкарой вето на вступление в альянс Швеции.

Диктаторский режим Азербайджана не мешает Западу покупать у него нефть и газ, равно как и у автократий Персидского залива. И наконец, бескомпромиссные антииранские круги в Вашингтоне надеются использовать Азербайджан и сепаратистский национализм среди азербайджанцев Ирана в качестве оружия против него. Это также объясняет поставки оружия Израилем Азербайджану.

Оказавшись между этими противоречивыми, но глубоко укоренившимися импульсами, США и Европа, вероятно, не имеют возможности разработать согласованную и жизнеспособную стратегию для Кавказа, не говоря уже о мобилизации ресурсов и воли, необходимых для решительного вмешательства в дела региона. По всей видимости, наиболее подходящим курсом они считают все же осторожность.