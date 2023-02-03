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ТАСС

Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ JOHN THYS/ POOL

Глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз предоставит Киеву €25 млн на поддержку усилий по разминированию

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных. Об этом заявил в четверг в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тыс. человек", - написал он в Twitter.

"Также премьер-министру было объявлено, что ЕС предоставит €25 млн на поддержку усилий по разминированию. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом", - добавил Боррель.

Лидеры институтов ЕС находятся в Киеве, где 3 февраля пройдет саммит ЕС - Украина. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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