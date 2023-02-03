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Военное обозрение

Пентагон может принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон может дать «добро» на начало серийного производство легкой штурмовой машины для пехоты ISV уже весной текущего года. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на представителей командования армии США.

Напомним, что тендер на создание нового внедорожника для пехоты в 2020 году выиграла компания General Motors. Контракт предусматривает выделение 214,3 млн. долларов на производство 649 машин ISV к концу 2024 финансового года.

В материале говорится, что год назад Пентагон в своем отчете «забраковал» перспективную легкую штурмовую машину. В отчете военного ведомства указывалось, что ISV имеет крайне ненадежную защиту и неудобен в управлении.

Кроме того, как пишет Defense News, в ходе первоначальных испытаний прототипа машины в 2020-2021 годах были выявлены проблемы рулевым управлением, перегревом двигателя, недостаточной дальностью хода и еще ряд конструктивных недостатков.

Теперь, как говорится в статье, после доработки и прохождения новых этапов тестирования летом 2022 года, ISV был повторно сертифицирован уже в октябре.

Между тем? армия США не проводила испытаний новой версии машины в условиях, максимально приближенных к боевым, но планирует сделать это в ходе учений, запланированных на ноябрь 2023 года.

На данный момент в Пентагоне готовятся принять решение о начале серийного выпуска ISV в марте или апреле текущего года.

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