Болгария и Венгрия считают, что поставки оружия не помогут решению конфликта на Украине

По словам болгарского президента Румена Радева, "конфликт разрастается как глобальное экономическое столкновение и угрожает всей Европе"

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев и Венгрии Каталин Новак разделяют тревогу по поводу развития событий на Украине. Об этом главы государств заявили в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров в Софии.

"Мы разделяем общую тревогу в контексте развития ситуации на Украине, - сообщил Радев. - Этот конфликт разрастается как глобальное экономическое столкновение и угрожает всей Европе, он превращается в войну на истощение не только для воюющих сторон, но и в войну на истощение для Европы, для нашей экономики и социальной системы. Мы убеждены, что решения этого конфликта нельзя добиться увеличением поставок оружия, но можно, проявив волю для ведения диалога и использования дипломатии. Необходимо добиться снижения напряженности и прекращения боевых действий".

"Кризис продолжается уже год, и, к сожалению, мы пока не видим условий для достижения мира на Украине. Но надо работать, чтобы кризис и военное давление не усиливались, чтобы как можно скорее были созданы условия для достижения устойчивого мира", - отметила венгерский президент.

Главы государств обсудили двухстороннее сотрудничество в области энергетики, договорившись о совместной работе по поставкам энергоресурсов, указали на важность развития ядерной энергетики.

В рамках официального визита Каталин Новак в Болгарию запланирована ее встреча с премьер-министром технического правительства Гылыбом Доневым.