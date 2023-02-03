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ЦАМТО

Поставка "Железного купола" Киеву обрушит 30 лет отношений России и Израиля

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Система ПРО Iron Dome ("Железный купол")
Система ПРО Iron Dome ("Железный купол").
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 2 февраля. Поставка Киеву израильских комплексов Iron Dome ("Железный купол") обрушит 30 лет развития российско-израильских отношений – Москва до сих пор всегда учитывала озабоченности Тель-Авива по поводу военно-технических связей с Тегераном и Дамаском.

Об этом агентству "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол".

"Если Тель-Авив сжигает за собой мосты, а поставка "Железного купола" будет однозначно это означать, Россию не будет ничего ограничивать. Позиция Израиля и его проблемы не будут иметь какого-либо значения для Кремля при принятии военно-политических, военных и военно-технических решений. Премьер-министр Нетаньяху должен четко отдавать себе отчет, что таким образом отправит под откос 30 лет развития российско-израильских отношений", – сказал И.Коротченко.

Он напомнил, что до сих пор Россия с вниманием относилась к определенным озабоченностям Израиля по поводу формата российского присутствия в Сирии и военно-технических связей с Тегераном и Дамаском – Москва весьма доброжелательна и учитывала те или иные аспекты двусторонних отношений.

"Вопрос для Москвы принципиальный, ответная реакция будет предельно жесткой, без каких-либо "красных линий". Будут приняты соответствующие решения, которые конкретно будут влиять на то, как Израиль будет себя ощущать в окружающем его мире. Это никоим образом не должно расцениваться в Израиле как некие угрозы, это просто понимание механизма принятия решений в Кремле", – подчеркнул директор ЦАМТО.

Он отметил, что Россия не поставляет Ирану оружие и технологии, которые могут критическим образом сказаться на безопасности Израиля.

"Но если Израиль подрывает нашу безопасность, у нас не будет никаких ограничений с точки зрения того, как поступать. И все свои обеспокоенности Израиль сам своими руками сделает неактуальными с точки зрения РФ", – добавил И.Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что "Железный купол" – "серьезное оружие, которое эффективно против неуправляемых ракет, ракет реактивных систем залпового огня". "В своем классе это достаточно продвинутая система. Другое дело, что перехватывать "Искандеры", "Калибры", другие виды российского высокоточного оружия – это не предназначение "Железного купола", – пояснил И.Коротченко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Железный купол
Искандер
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