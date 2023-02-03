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ТАСС

Европарламент призвал рассмотреть поставки Украине самолетов и ракет

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Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

В резолюции также выражается поддержка поставкам Киеву всех прочих видов вооружений и созданию миссии ЕС для тренировки в Европе украинских военных

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС - Украина 3 февраля в Киеве.

"Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия", - говорится в документе.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению для институтов Евросоюза.

В резолюции также выражается поддержка поставкам Киеву всех прочих видов вооружений и созданию миссии ЕС для тренировки в Европе украинских военных. 

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Великобритания
Канада
США
Украина
Проекты
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