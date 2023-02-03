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ЦАМТО

Уругвай ведет с США переговоры о закупке самолетов и вертолетов

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УТС T-34C-1
Учебные самолеты T-34C-1 Mentor ВВС Колумбии.
Источник изображения: aero-image.com

ЦАМТО, 2 февраля. Как сообщал ЦАМТО, под давлением со стороны США власти Уругвая отказались от приобретения океанских патрульных кораблей китайской постройки в пользу требующих ремонта судов класса "Нордкапп" из состава Береговой охраны Норвегии.

При этом администрация Джо Байдена пообещала Уругваю пакет помощи для ВМС, который должен решить многие проблемы, с которыми длительное время лишенный инвестиций уругвайский флот сталкивается в настоящее время.

Так, по информации Infodefensa.com, стороны достигли договоренности о продаже двух самолетов и четырех вертолетов для морского патрулирования, флотского океанского буксира класса "Повхатан" (Powhatan), двух катеров обеспечения, десяти грузовиков общего назначения и около 2500 винтовок общей стоимостью около 30 млн. долл. – столько же, сколько будет выплачено за три корабля класса "Нордкапп".

Пока не разглашается, какие самолеты планируется закупить. ВМС Уругвая в настоящее время эксплуатируют самолеты T-34C1 "Турбо Ментор" и B-200 "Супер Кинг", а также вертолеты AB-412, Белл-412SP и OH-58A "Кайова". Техника данного типа может быть закуплена в США.

Единственная доступная на сегодняшний день информация касается четырех вертолетов. Предполагается, что три из них будут поставлены в одной версии, а четвертый – в другой. Стороны также продолжат переговоры по продаже гидрографического судна "Маунт Митчелл".

По оценке властей Уругвая, приобретение вышеуказанной техники позволит ВМС восстановить свои боевые возможности, существенно снизившиеся за последние десятилетия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Уругвай
Продукция
B-2 Spirit
Bell OH-58
Bell-412
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