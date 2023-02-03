ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что обсудил с Жозепом Боррелем санкции против России, а также военную и другую помощь Киеву

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Евросоюз выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В четверг в Киев для проведения совместного заседания с правительством Украины в преддверии саммита ЕС - Украина 3 февраля прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров.

"Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на €25 млн", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter.

Украинский премьер-министр утверждает, что обсудил с Боррелем санкции против России, а также военную и другую помощь Киеву.

Саммит ЕС - Украина, который пройдет 3 февраля, станет первым с момента начала Россией специальной военной операции. Евросоюз на встрече будут представлять помимо глав Еврокомиссии и дипломатии Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель. Как сообщал журналистам европейский дипломат, официальная программа саммита остается в секрете "по соображениям безопасности". Более того, по этой же причине не будет транслироваться и итоговая пресс-конференция.

По данным представителя Евросоюза высокого ранга, вопрос вступления Украины в состав Евросоюза, так называемый мирный план президент Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, помощь сообщества стране, а также продовольственная безопасность станут главными темами саммита ЕС - Украина. Кроме того, ЕС объявит о том, что его тренировочная миссия намерена подготовить вдвое больше украинских солдат. Встреча завершится принятием совместной декларации.