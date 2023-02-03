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Военное обозрение

Тегеран официально обвинил Израиль в атаке дронов на оборонный объект и обещает отомстить

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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В письме, направленном в ООН, иранские власти официально обвинили Израиль в «терроризме и саботаже» и заявили, что оставляет за собой право «решительно реагировать на любые угрозы со стороны сионистского режима».

Тегеран подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с атакой на оборонный объект в городе Исфахан, за которой, как считают в Иране, стоит Тель-Авив.

По словам постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, Тегеран призывает ООН обратить внимание на «акты терроризма и саботажа со стороны Израиля, а также на нарушения международного права в отношении Исламской Республики Иран».

В письме говорится, что три небольших дрона в субботу предприняли атаку на комплекс объектов Минобороны Ирана в городе Исфахан, два из которых были перехвачены.

Проведённые следственные мероприятия показали, что за этим инцидентом стоит Израиль, отметил Иравани.

По некоторым данным, атакованы были предприятия, где производят иранские БПЛА Shahed-136, которые поставлялись России. Исфахан также является центром иранской ракетной промышленности и местом сборки ракет средней дальности «Шахаб».

О причастности Израиля писали и популярные западные издания. Однако власти Израиля никак не прокомментировали эту атаку.

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