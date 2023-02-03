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ТАСС

В Сеуле придерживаются принципа невозможности поставок летального оружия Киеву

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Военнослужащие ВС Республики Корея
Военнослужащие ВС Республики Корея.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Республику Корея последовать примеру ФРГ, Норвегии и Швеции и начать поставлять вооружения Украине

СЕУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) продолжает придерживаться принципа невозможности поставок летального оружия на Украину. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил заместитель председателя комитета по международным делам и объединению Национального собрания (парламент) от правящей парии Тхэ Ён Хо.

"Я не слышал, чтобы Республика Корея поменяла свою политику. Я думаю, что мы придерживаемся политики отказа от поставок летального оружия на Украину - только гуманитарная помощь", - сказал Тхэ Ён Хо, отвечая на вопрос, может ли решение Сеула о поставках оружия зависеть от отношений России и КНДР.

"Я не уверен, но, возможно, это Северная Корея оказывает военную помощь России. Но я не могу этого подтвердить", - добавил депутат. В четверг он провел пресс-брифинг для иностранных журналистов о политике Сеула в отношении Пхеньяна.

В декабре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР передала оружие ЧВК "Вагнер". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами. Опровергали подобные сообщения и в Пхеньяне.

В ходе поездки в Сеул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Республику Корея последовать примеру ФРГ, Норвегии и Швеции и начать поставлять вооружения Украине. По его словам, события в этой стране чреваты последствиями для Корейского полуострова. Министр национальной обороны РК Ли Чжон Соп во вторник после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином на вопрос о возможности поставок оружия на Украину сказал, что Сеул внимательно следит за ситуацией.

Тхэ Ён Хо родился в КНДР, работал дипломатом народной республики. В 2016 году в статусе советника-посланника посольства в Великобритании он порвал с Пхеньяном и уехал в Республику Корея. В 2020 году избран депутатом парламента от партии "Гражданская сила". Он стал первым выходцем из КНДР в парламенте, избранным с помощью прямого голосования. Осенью 2022 года экс-дипломат занял должность заместителя председателя комитета по международным делам и объединению. 

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