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Судьба мира решится в ближайшее время на Украине

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Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

Okaz: Запад создает угрозу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну

Запад активизирует свое участие в украинском кризисе, пишет Okaz. Это создает угрозу перерастания опосредованного конфликта в полномасштабную войну между атлантическим лагерем и Россией. В ближайшие недели боевые действия на Украине определят направление развития этой угрозы, считает автор статьи.

Помедлив, Германия все же приняла решение поставить Украине тяжелые танки Leopard 2, а Соединенные Штаты сообщили об отправке танков Abrams. Их примеру последовали еще несколько западных государств. Примечательно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не допустить вступления НАТО в конфликт с Россией. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправленные Киеву европейские танки не защитят Европу в случае новой мировой войны. Возникает вопрос: какова вероятность начала третьей мировой войны с участием России и стран НАТО?

Если мы взглянем на общее направление развития украинского кризиса, то обнаружим нарастающую с каждым днем вовлеченность Запада: повышается как количество, так и качество поставляемых Киеву вооружений. Можно говорить о настоящем, хотя и опосредованном, противостоянии между западным лагерем и Москвой, способном перерасти в полномасштабное прямое вооруженное столкновение.

Если рассуждать логически, то такой сценарий представляется маловероятным, поскольку нанесет ущерб интересам различных сторон и будет иметь катастрофические последствия, ведь речь идет о ядерных державах. В начале конфликта на Украине Запад и Россия действительно пытались договориться о правилах ведения боевых действий с целью предотвращения прямой конфронтации. Так, российская сторона не нападает на соседние с Украиной территории Польши и стран Прибалтики, пусть они и являются главным источником военной помощи противнику. Москва также воздерживается от применения оружия массового поражения, в том числе тактического ядерного оружия. Что касается НАТО, то она избегает прямого участия в боевых действиях на Украине, а также отказывается от предоставления Киеву оружия, с помощью которого он мог бы нанести удары вглубь российской территории.

Сложно представить, что Россия решит напасть на Польшу или другие страны НАТО, ведь так она создаст для себя сразу несколько фронтов, и последствия такого шага непредсказуемы. Также трудно представить, что НАТО нападет на Россию. Альянс хочет ослабить ее, а не уничтожить, поскольку имеет дело с ядерной державой, ответный удар которой может оказаться максимально разрушительным.

Таковы наши выводы, основанные на логических умозаключениях и оценок о соотношении выгоды и ущерба. Однако на деле все зависит от хода военных действий и политических событий, которые навязывают свою собственную логику. Таким образом, реальных гарантий, что конфликт будет и дальше иметь ограниченный характер, просто нет. Ближайшие недели окажутся решающими и определят дальнейший ход конфликта на Украине.

Автор: Рами аль-Халифа аль-Али (رامي الخليفة العلي)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
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