Вучич считает, что Сербия наиболее объективна в оценке конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде.

По словам президента Сербии, страна не поставляет Киеву вооружение и не планирует этого делать

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Сербия имеет возможность наиболее объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на участников конфликта. Такое мнение в четверг выразил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента).

"В Сербии мы можем наиболее свободно увидеть, что думает одна и другая сторона в той войне. В других странах этого нет, везде сплошная цензура. Нет [мнений] двух сторон, есть только одна хорошая сторона и одна плохая сторона", - отметил сербский лидер.

"Сегодня мы являемся свидетелями своеобразной третьей мировой войны, которая станет более масштабной, широкой и более тяжелой, чем сегодня, уже в предстоящие дни, недели и месяцы, - подчеркнул сербский лидер. - Запомните мои слова. В прошлый раз я говорил что-то подобное, и, к сожалению, оказывается, я был прав. Этот конфликт будет только усиливаться".

Ранее Вучич отмечал, что Сербия не поставляет вооружение на Украину и не планирует этого делать. Он подчеркивал, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию в том числе в вопросе антироссийских санкций. Вучич неоднократно отмечал, что присоединение Сербии к санкционной политике, направленной против России, не принесет результатов. Как сообщал в ноябре 2022 года в интервью СМИ сербский лидер, Белград введет санкции против Москвы "только с дамокловым мечом над головой".

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.