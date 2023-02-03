"Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС перед затоплением 18 февраля

Грузовой корабль прибыл на МКС в октябре 2022 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от Международной космической станции (МКС) 18 февраля, после чего корабль сойдет с орбиты и будет затоплен. Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

"[Проведена] подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-21" от МКС, запланированной на 18 февраля", - говорится в сообщении госкорпорации.

Грузовой корабль прибыл на МКС в октябре 2022 года. Он доставил на станцию более 2 500 кг грузов, среди которых 702 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 41 кг азота, а также около 1 357 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке.