Украинские солдаты прибыли в Германию учиться использовать ЗРК Patriot

Украинские военнослужащие прибыли в ФРГ, чтобы научиться пользоваться зенитно-ракетными системами Patriot. Об этом сообщает немецкое информагентство dpa.

"Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник",- указывает агентство, отметив, что тренировки начнутся 2 февраля и что в группе около 70 участников.

Ранее 16 января солдаты бундесвера прибыли в Польшу, совместно с польскими подразделениями они обеспечивают прием компонентов системы. Patriot передислоцировали в Польшу, чтобы защитить воздушное пространство НАТО.

15 ноября в Польше неподалеку от границы с Украиной упала ракета, которую поначалу назвали российской. Позднее польский лидер Анджей Дуда признал, что боеприпас, скорее всего, принадлежал ПВО Украины. В НАТО согласились с последним утверждением.

В Минобороны России подтвердили, что удары по территории Украины неподалеку от границы с Польшей в тот день не наносились.