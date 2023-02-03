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Украинские солдаты прибыли в Германию учиться использовать ЗРК Patriot

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Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот.
Источник изображения: © AP Photo / Sebastian Apel

Украинские военнослужащие прибыли в ФРГ, чтобы научиться пользоваться зенитно-ракетными системами Patriot. Об этом сообщает немецкое информагентство dpa.

"Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник",- указывает агентство, отметив, что тренировки начнутся 2 февраля и что в группе около 70 участников.

Ранее 16 января солдаты бундесвера прибыли в Польшу, совместно с польскими подразделениями они обеспечивают прием компонентов системы. Patriot передислоцировали в Польшу, чтобы защитить воздушное пространство НАТО.

15 ноября в Польше неподалеку от границы с Украиной упала ракета, которую поначалу назвали российской. Позднее польский лидер Анджей Дуда признал, что боеприпас, скорее всего, принадлежал ПВО Украины. В НАТО согласились с последним утверждением.

В Минобороны России подтвердили, что удары по территории Украины неподалеку от границы с Польшей в тот день не наносились.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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