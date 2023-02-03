США вспомнили про старого врага, который поддержал Россию на Украине

JB Press: США нацелились на Северную Корею из-за ее поддержки российской СВО на Украине

Пхеньян осудил Вашингтон за поставку тяжелых танков Киеву и заявил, что это оружие "сгорит дотла" под ударами российской армии, сообщает JB Press. США ответили незамедлительно. Едва договорившись с ЕС о помощи Украине, они развернули интенсивные военные маневры, направленные против Северной Кореи.

Мы будем сражаться в тех же окопах, что и Россия

Северная Корея серьезно опасается поставок основных боевых танков США и Германии на Украину.

27 января с соответствующим заявлением выступила Ким Ё Чжон, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, сестра Ким Чен Ына, высшего руководителя КНДР.

"Недавно Соединенные Штаты официально объявили, что предоставят Украине основные боевые танки, еще более ужесточив свою антироссийскую позицию. В связи с этим мы выражаем свою глубокую озабоченность и решительно осуждаем США, которые нагнетают военную истерию, отправляя на Украину тяжелую ударную боевую технику для активизации сухопутных боевых операций", — сказала она.

Ким Ё Чжон продолжила: "Мы не сомневаемся, что любое вооружение, которым похваляются Соединенные Штаты и Запад, сгорит дотла, столкнувшись с силой героической русской армии, неукротимым боевым духом русского народа и мощью оружия его вооруженных сил. Мы находимся в одних окопах с российской армией и народом, сражающимися за свой государственный суверенитет, уважение своего государства и национальную безопасность".

Северная Корея не может победить с помощью устаревших советских танков

Эксперты США следующим образом рассматривают позицию Северной Кореи по украинскому вопросу.

Во-первых, Россия, наряду с Китаем (хотя есть разница в степени сотрудничества), является жизненно важным "союзником" Северной Кореи в ее стратегии против США.

После начала военной спецоперации на Украине Пхеньян <...> признал вслед за Дамаском независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и их вхождение в состав России. Северная Корея обязалась направить своих рабочих на восстановление этих регионов после окончания вооруженных действий.

Во-вторых, сам факт признания Пхеньяном того, что "российская армия и северокорейский народ находятся в одном окопе", подтверждает его решимость продолжать поддерживать СВО на Украине как материально, так и духовно.

В-третьих, "боевой дух и военная мощь России" — это то, что позволяет стране конкурировать с любым оружием, которым похваляются США и другие страны Запада (немецкий "Леопард 2", американский "Абрамс", британский "Челленджер").

В-четвертых, единственными танками, которыми обладает Северная Корея, являются старые Т-54/55, предоставленные Советским Союзом, и Т-59, произведенные по лицензии Китаем. Южная Корея использует отечественные танки К1 и К2, получившие высокую оценку на международном уровне.

В-пятых, американские вооруженные силы в Южной Корее используют основные боевые танки "Абрамс" с 2018 года. Понятно, что у Северной Кореи нет шансов на победу против них в наземном сражении. В упомянутом заявлении Ким Ё Чжон между строк можно прочитать тревогу и настороженность Северной Кореи по поводу действий США.

В заключение, у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как подстегнуть свою стратегию в отношении Соединенных Штатов по разработке и развертыванию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в соответствии с ее уже определившейся политикой. И эта стратегия совсем не изменилась по сравнению с моментом начала российской СВО 24 февраля. Теперь она стала еще жестче.

Известно, что в ближайшее время состоятся совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения по подготовке к "упреждающему применению ядерного оружия со стороны Северной Кореи". Министр обороны США Ллойд Остин, вымотанный напряженными переговорами со своим немецкой коллегой Борисом Писториусом о поставках основных боевых танков на Украину, прибыл в Южную Корею 30 января.

А 31-го он уже провел срочные переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом о "координации политики в отношении Северной Кореи и укреплении способности США осуществлять расширенное сдерживание Пхеньяна".

В феврале вооруженные силы этих двух стран проведут командно-штабные учения по обеспечению безопасности (DSCTTX), предполагающие упреждающий ядерный удар со стороны Пхеньяна. На встрече с Ли Чжон Сопом также обсуждались меры по укреплению сотрудничества в области безопасности между Японией, США и Южной Кореей и меры по усилению своевременного обмена информацией о ракетном предупреждении при нападении Северной Кореи.

DSCTTX — Командование разведки национальной обороны Южной Кореи — является разведывательным подразделением, отвечающим за сбор военной разведывательной и контрразведывательной информации для вооруженных сил. Оно участвует в совместных штабных учениях с военной разведкой США. В то время, как Вашингтон и Сеул обычно проводят командно-штабные учения, имитирующие общую кризисную ситуацию на Корейском полуострове, в феврале нынешнего года впервые в истории будут проводиться подобные мероприятия под легендой упреждающего ядерного удара Северной Кореи. Это первый визит Остина в Южную Корею примерно за год с декабря 2021 года. И сразу такая острота. Характерно, что он прибыл в Сеул на специальном служебном самолете министра обороны США "E-4B Nightwatch", оснащенном средствами управления при ядерной войне.

Для министра обороны США предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который планировал полностью вывести американские войска из своей страны, был источником головной боли

В мемуарах бывшего министра обороны США Марка Эспера, опубликованных в мае 2022 года, говорится:

При администрации Мун Чжэ Ина Китай и Северная Корея надеялись на распад американо-южнокорейского союза и полный вывод американских войск из Южной Кореи. Мун Чжэ Ин говорил по телефону с президентом Си Цзиньпином раньше, чем с президентом Джо Байденом, когда тот вступил в свою должность, и похвалил председателя КНР, отметив, что "влияние Китая растет день ото дня". Китай и Северная Корея больше всего были довольны расторжением Мун Чжэ Ином Соглашения об безопасности обмена военной информацией (GSOMIA) с Японией в 2019 году. Необычной была привязанность Мун Чжэ Ина к Северной Корее.

Приход ко власти в Корее нового президента Юн Сок Ёля полностью изменил американо-южнокорейские и японо-южнокорейские отношения. Для Соединенных Штатов, несомненно, это повлекло за собой положительные факторы, облегчающие ведение "лобовых операций" против Китая и России.

Китай экспортирует ядерные и ракетные материалы в Северную Корею

В то время как внимание всего мира обращено на Украину, Китай полуоткрыто продолжает экспортировать военные материалы в Северную Корею и Иран для их ядерных и ракетных разработок.

В отчете Исследовательской службы конгресса США (CRS) "Китайское ядерное и ракетное распространение", опубликованном только что, 23 января нынешнего года, отмечается:

"Несмотря на то, что китайское правительство прекратило прямое вмешательство в передачу ядерного и ракетного оружия и технологий Северной Корее и Ирану, китайские компании и частные лица продолжают экспортировать его в эти страны. Китайские финансовые фирмы создали подставные предприятия и действуют в качестве агентов северокорейских финансовых учреждений, чтобы уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН и финансировать северокорейские программы создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет".

Трудно судить, что правда, а что ложь, когда в мире разворачивается такая ожесточенная информационная война.

Международное сообщество — это постоянная борьба "лисицы и енота", которые стремятся обхитрить друг друга.

Но принципиально важно лишь одно: стоит человечеству сделать всего лишь одну ошибку, и кто-то может нажать ядерную кнопку.

Сейчас пороховые бочки новой мировой войны (в том числе, возможно, и ядерной) располагаются на Украине и на Корейском полуострове.

Автор: Тато Такахама (Tato Takahama) — известный японский журналист и политолог. Долгое время работал в США журналистом и заведующим корпунктом газеты "Ёмиури симбун". С 1998 года является директором крупного американского "мозгового центра" Pacific Research Institute.