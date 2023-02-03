"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8

Лицензия выдана бессрочно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "НПО Энергомаш" (входит в Роскосмос) получила лицензию Минпромторга на разработку авиационной техники, сообщили в четверг в Роскосмосе.

"В "НПО Энергомаш" получили лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Она необходима в рамках проведения работ по действующему соглашению с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в Ростех) на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для российских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ-New)", - говорится в сообщении.

Комиссия Минпромторга дала заключение о том, что предприятие способно проводить разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники за исключением беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Лицензия выдана бессрочно.

Самолет SSJ-New - модификация самолета Sukhoi Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций.