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ТАСС

"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8

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Двигатель ПД-8 на испытательном стенде
Двигатель ПД-8 на испытательном стенде.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Лицензия выдана бессрочно

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "НПО Энергомаш" (входит в Роскосмос) получила лицензию Минпромторга на разработку авиационной техники, сообщили в четверг в Роскосмосе.

"В "НПО Энергомаш" получили лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Она необходима в рамках проведения работ по действующему соглашению с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в Ростех) на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для российских самолетов Sukhoi SuperJet (SSJ-New)", - говорится в сообщении.

Комиссия Минпромторга дала заключение о том, что предприятие способно проводить разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники за исключением беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Лицензия выдана бессрочно.

Самолет SSJ-New - модификация самолета Sukhoi Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. 

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
ОДК УК
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
03.02.2023 03:21
Бывший глава Роскосмоса т.Рогозин Д.О. предлагал 2 года назад отдать часть работ по ОДК им. Наконец-то отдали, но опять незадача, планы "Сфера" важны тоже.
Артюхов А.В. в ОДК жадничал, жадничал и ушел с должности. 3D большого обьема вполне смогут справиться, включая в перспективе и КС для изделие  "30" . А что в столице, то это вообще супер решение в благодарность за новое здание Роскосмоса.
Народ нужен, заставят в субботу и воскресенье всем инженерам РТ, РК и всех ИТР ОАК,ОДК
и МО работать на печать 3D. Валяются на диване, дачники советские.
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