Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс

Источник изображения: topwar.ru

Четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший глава корпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников в Донбассе «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По утверждению политика, сейчас начинается загрузка образов целей и отработка алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов. Также планируется установить противотанковое вооружение.

Ранее Рогозин рассказывал, что боевые роботы «Маркер», предназначенные для борьбы с танками противника, способны поражать американские танки Abrams и немецкие танки Leopard. По словам Рогозина, боевые роботы имеют специальный электронный каталог с образами целей.

Российские боевые роботы «Маркер» могут поражать танки противника и даже воздушные цели, например – беспилотные летательные аппараты. Теперь роботы пройдут испытание в зоне специальной военной операции. Ранее они были проверены в качестве системы обеспечения безопасности космодрома «Восточный».

Как известно, робот «Маркер» является проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». В сентябре 2022 года специалисты отмечали, что «Маркеры» могут использоваться в качестве носителей для 16 квадрокоптеров-камикадзе.

Теперь российские военные могут испытать реальные возможности боевых роботов на поле боя. Рогозин также отметил, что поставленная партия - первая, затем планируются, судя по всему, новые поставки.