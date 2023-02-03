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ИноСМИ

Шведы засомневались в НАТО. И дело не только в Турции

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Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Iltalehti: шведы засомневались в необходимости вступать в НАТО

Журналист финской Iltalehti поговорил со шведами о том, как они относятся к нынешней ситуации с заявкой на прием в НАТО. Многие из них задумались: стоит ли вообще вступать в такую организацию? И дело не только в Турции — сомнения у некоторых вызывают и другие страны, например, Польша.

Анни Эмилия Алентола (Anni Emilia Alentola)

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan) заявил, что Турция могла бы ратифицировать вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции — или вовсе без нее. Эти слова приковали внимание шведских СМИ.

Пока рассмотрение заявки Швеции о вступлении в альянс приостановлено. 31 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) сообщил, что в нынешней ситуации страна не планирует ратифицировать членство Швеции в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson) призвал лидеров шведских партий обсудить ситуацию с вступлением в НАТО и политикой безопасности.

Присоединиться к этим изуверам?

Многие участники уличного опроса Iltalehti сообщили, что Швеции обязательно нужно присоединиться к НАТО вместе с Финляндией. Однако некоторые собеседники признались, что события последних недель заставили их засомневаться в НАТО и особенно в Турции. Шведы задумались: стоит ли вообще вступать в такую организацию?

"Не стоит вступать в компанию одних хулиганов, чтобы бороться с другими хулиганами", — уверен Альберт (Albert).

Он относится к вступлению в НАТО негативно. По его мнению, шведам стоит хорошенько подумать о решении присоединиться к альянсу.

"Почему мы так хотим вступить в организацию, членом которой числится такая недемократическая страна (Турция)? Правда ли, что в НАТО действительно „те самые хорошие парни“?" — задается он вопросом.

Общая граница

Анита Якобссон (Anita Jacobsson) признается, что раньше идея вступить в НАТО вызывала у нее сомнения. Теперь она начала казаться девушке очень важной. Однако ее не пугает, что Швеция может остаться за бортом НАТО.

"Финляндии нужно поступать так, как будет для нее лучше. У нее ведь есть общая с Россией граница", — говорит Якобссон.

Если Швеции не удастся вступить в НАТО, ей нужно продолжить попытки, считает Моника Малагути (Monika Malaguti). А Финляндии нужно присоединиться к альянсу при первой возможности.

"Я считаю Турцию диктатурой", — добавляет она.

Театр

Поль Стольнаке (Pål Stålnacke) и Бьёрн Персберг (Björn Persberg) говорят, что процесс вступления в НАТО превратился в настоящий театр. Они считают, что на заявления Эрдогана сильно влияют приближающиеся выборы и аспекты внутренней политики Турции.

Стольнаке надеется, что вопросы, связанные с вступлением в оборонный союз, будут еще раз тщательно изучены. Пока получается так: если мы не войдем в НАТО, кто нас защитит? И защитит ли вообще?

"В состав НАТО входят такие страны, как Польша и Венгрия. Хотим ли мы действительно присоединиться к ним?"

Как следует поступить Швеции, если Финляндия войдет в альянс, а она — нет?

"Принять, пусть так и будет", — считает Персберг.

Свои интересы — на первом месте

Фабиан Энгстрём (Fabian Engström) уверен, что страны НАТО могут защитить Швецию. Даже если Швеция не войдет в НАТО, Норвегия и Дания уже числятся в альянсе, и Финляндия, вероятно, скоро к ним присоединится.

"В таком случае со стороны Путина было бы очень глупо нападать на Швецию", — уверен Энгстрём.

Он тоже критикует Турцию — и в первую очередь Эрдогана.

"Эрдоган видит в этой ситуации личную выгоду. Он действует в том же стиле, что и Путин".

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Страны
Венгрия
Дания
Норвегия
Польша
Россия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
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