Испания компенсирует невозможность поставить танки Leopard 2A4 отправкой Киеву американских БТР М113

Источник изображения: topwar.ru

Испания не может передать Украине в ближайшее время немецкие танки, но в качестве компенсации передаст украинской армии американские бронетранспортеры М113. Об этом пишет Europa Press.

Испания включает заднюю, объявляя о невозможности поставить Киеву даже обещанное количество танков из-за их технического состояния. Так что те четыре или шесть Leopard 2A4, о которых шла речь в Минобороны Испании, в ближайшее время на Украину не отправятся, им предстоит длительный ремонт, осложненный отсутствием необходимых запчастей и комплектующих. В дальнейшем ВСУ, конечно, получит их на вооружение, но вот когда это будет, пока прогнозов нет.

Чтобы как-то компенсировать такое известие, Испания заменит танки на американские бронетранспортеры М113. Бронетехника отправится на Украину уже в начале следующей недели. Всего Киев получит 20 бронетранспортеров, часть из них будет в версии самоходного миномета. Эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Вообще же у испанцев довольно большие планы на поставку танков киевскому режиму, речь идет о 53 Leopard 2A4, но это при самом лучшем раскладе. Именно такое количество немецкой тяжелой бронетехники находится на хранении испанской армии уже в течение 10 лет. В каком они техническом состоянии пока неизвестно, но в Мадриде планируют постепенно снимать технику с хранения и проводить ремонт. Процесс не быстрый и довольно дорогостоящий.

В августе прошлого года Испания уже сообщала о начале отправки на Украину 20 (двадцати) гусеничных бронетранспортеров М113, снятых с консервации. О том, была ли доставлена техника на украинскую территорию информации нет, но о подготовительных работах к отправке сообщалось.