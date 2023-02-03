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ЦАМТО

ВВС Греции продолжают оценку вариантов закупки самолетов ВТА

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 2 февраля. Как сообщает Минобороны Греции, директор по коммерческому развитию и продажам Embraer Defense and Security Карла Саллерон встретилась с представителями командования ВВС Греции с целью представления возможностей самолета ВТА KC-390.

По информации Defensa.com, ВВС Греции стремятся обновить парк тактических самолетов ВТА уже продолжительное время. В прошлом году Министерство обороны страны проявило интерес к приобретению бывших в эксплуатации самолетов C-130J "Супер Геркулес" из состава ВВС Великобритании, которые планируется снять с вооружения к марту 2023 года.

В настоящее время в боевом составе ВВС Греции имеется девять C-130 "Геркулес" в вариантах "B" и "H". При этом срок эксплуатации самолетов, поставки которых в страну начались в 1975 году, истекает и в ближайшее время они подлежат списанию. В настоящее время выбор самолетов данной категории на рынке не велик – это предлагаемый Lockheed Martin C-130J, самолет KC-390 компании Embraer и A-400M компании Airbus.

В составе ВВС Греции имеются самолеты производства Embraer. Это 4 самолета ДРЛО E-99 (на базе EMB-145) и один транспортный EMB-135 LR/BJ.

Бразильская компания на текущий момент получила заказы на поставку 31 самолета C-390/KC-390. Помимо 19 ед., которые должны быть поставлены ВВС Бразилии, самолеты также заказали ВВС Португалии (пять единиц), Нидерландов (пять единиц) и Венгрии (две единицы). В июне 2022 года Министерство обороны Нидерландов сообщило, что выбрало C-390 "Миллениум" в качестве замены C-130H "Геркулес".

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Продукция
A400M
C-130
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