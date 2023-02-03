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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о выходе на патрулирование стратегических комплексов "Ярс" в Алтайском крае

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"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили, что в Алтайском крае на маршруты патрулирования вышли автономные пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс".

"В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

Министерство опубликовало видеокадры, на которых "Ярсы" выходят на патрулирование и меняют полевые позиции в заснеженной местности.

"Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Расчеты ПГРК "Ярс" выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

"В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили в Минобороны.

16 января Минобороны РФ сообщало о выводе на маршруты боевого патрулирования мобильных "Ярсов" в Тверской области.

В прошлом декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что проведены маневры с выведением на маршруты боевого патрулирования всех мобильных пусковых установок.

"Как результат была отмечена высокая слаженность руководства при управлении крупной мобильной группировкой, имеющей ядерное оружие, подтверждена высокая степень надежности ракетной и специальной техники, готовность личного состава ракетных полков качественно выполнить поставленные задачи в полевых условиях", - сообщил тогда Каракаев, не уточнив, когда состоялись учения.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

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