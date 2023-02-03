Посол РФ в США: Одновременная конфронтация Америки с Россией и Китаем является стратегической ошибкой

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По словам российского посла в США Анатолия Антонова, стратегической ошибкой Вашингтона стала его конфронтация на два фронта с двумя ядерными державами – Китаем и Россией.

Они, по сути дела, начали конфликт с двумя ядерными державами или, говоря простым языком, пытаются воевать на два фронта

- сказал Антонов в эфире Первого канала.

По словам российского диплома, американские центральные телеканалы постоянно муссируют тему возможной войны с Китаем из-за Тайваня, подчёркивая одновременно, что США якобы выступает за принцип одного Китая.

Антонов также отметил, что Вашингтону не стоит обострять отношения и с Москвой. Дипломат напомнил, что согласно данным обмена информацией сторон на сентябрь прошлого года в рамках Договора СНВ, Россия и США имеют паритет по количеству развернутых ядерных боеголовок.

На фоне непростых двусторонних отношений американцы пытаются раздобыть информацию о российских ядерных объектах, чтобы рассчитать свои возможности в своей антироссийской политике, считает посол РФ в США.

Как отметил российский журналист Андрей Медведев, Антонов заявил, что России нужны железобетонные гарантии безопасности. При этом журналист иронизировал, намекнув на то, что, возможно, американцы под «железобетонными гарантиями» поняли поставки стройматериалов в силу трудностей перевода...