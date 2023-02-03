Премьер Израиля Нетаньяху допустил возможность поставок Украине системы ПРО "Железный купол"

ЦАМТО, 2 февраля. Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

"Я определенно это рассматриваю", – ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Б.Нетаньяху, США уже направили киевским властям большую часть свои 155-мм боеприпасов, которые ранее хранились на складах в Израиле. "Это решение Америки", – подчеркнул Б.Нетаньяху.

Как напоминает агентство, на минувшей неделе посол Израиля в Германии Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем это известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.

В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке "систем раннего гражданского оповещения об обстрелах", отмечает "РИА Новости".