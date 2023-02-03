Глава Минобороны Британии: отказ Лондона передавать Киеву истребители не окончательный

ЦАМТО, 2 февраля. Власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

"Нет твердого решения... На данный момент я не думаю, что это (передача истребителей – ред.) правильный подход", – сказал Б.Уоллес, его слова приводит агентство Рейтер.

Глава Минобороны Британии добавил, что британские истребители очень сложные и могут быть "неприменимы" на Украине.

"Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танки... Я думаю, что мы должны быть уверены, что (истребители) станут следующим требованием для победы в бою", – отметил Б.Уоллес.

Ранее газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака сообщала, что Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине.

СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов, отмечает "РИА Новости".