Дуда: Польша не будет передавать Украине истребители F-16 и снижать свой военный потенциал

ЦАМТО, 2 февраля. Польша не будет передавать Украине истребители F-16, снижая свой военный потенциал. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент республики Анджей Дуда в Вильнюсе. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение.

"Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши. У нас на данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35 по контракту, подписанному несколько лет назад. Мы также ожидаем поставок истребителей из Южной Кореи по контракту, подписанному в прошлом году", – сказал А.Дуда.

"Так что, мы готовы говорить с союзниками о поддержке Украины, но повторяю еще раз, что мы не только помогаем Украине, но и заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО", – добавил он.