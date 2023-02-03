Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Кольском заливе

ЦАМТО, 2 февраля. На Северном флоте 1 февраля проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Михаил Рудницкий".

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, совершил погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 также отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий". Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Помимо отработки учебных задач экипажем АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

Справочно:

Глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 "Приз" предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию, на глубинах до 1000 м.

Он был разработан нижегородским ЦКБ "Лазурит". Имеет автономность 120 часов и дальность плавания 39 км.

С 2014 по 2016 гг.аппарат прошел ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину – свыше 1000 м, сообщает пресс-служба Северного флота.