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Военное обозрение

В ВМС Бразилии приняли решение затопить дрейфующий в океане списанный авианосец «Сан-Паулу»

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Источник изображения: topwar.ru

Списанный бразильский авианосец, который оказался дрейфующим в открытом море, начинает нести всё большие риски для гражданского судоходства. Речь идёт об авианосце «Сан-Паулу» водоизмещением около 32 тысяч тонн. Его после списания пытались отбуксировать в Европу, где собирались разрезать на металл. Однако Турция, которая изначально сообщала о готовности провести резку, от этой идеи отказалась. В итоге, не войдя в Средиземное море из Атлантики, «Сан-Паулу» оказался фактически бесхозным.

В командовании ВМС Бразилии подтвердили информацию и дрейфе списанного авианосца, а также о том, что он набирает забортную воду.

В конечном итоге принято решение о его затоплении. Причём затопить корабль собираются в нейтральных водах Атлантического океана примерно в 350 км от бразильского побережья. В этом месте глубина океана достигает 5 км.

Бразильские военные говорят, что «затопление авианосца не угрожает экосистеме океана, так как место предполагаемого затопления находится вне природоохранных зон».

Этот боевой корабль, как уже сообщало «Военное обозрение», с начала 1960-х годов по год 2000-й находился в составе французских ВМС и носил название «Фош». Затем его приобрели ВМС Бразилии.

В связи с ситуацией с «Сан-Паулу» в сети появились язвительные комментарии:

А зачем затапливать столь ценный груз? Отправьте его как военную помощь Украине с требованием к Вашингтону построить новый.
Конечно, не принесёт никакого вреда окружающей среде. Как вообще может железная махина в 32 тысячи тонн принести вред экосистеме? Мы верим! Только почему тогда её на затопить у берегов Бразилии – да прямо возле пляжа Копакабана… Это же экологично.
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Страны
Бразилия
США
Турция
Украина
Проекты
Авианосец
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