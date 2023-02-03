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Военное обозрение

NYT: Друзья и союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад рассчитывал ее лишить

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Источник изображения: topwar.ru

По итогам 2022 года МВФ был вынужден пересмотреть свой ранее сделанный прогноз касательно динамики российского ВВП и прогнозирует рост экономики страны в текущем и следующем годах. Согласно опубликованному в понедельник докладу МВФ, ВВП России прибавит в нынешнем году 0,4%, а в следующем — 2,1%. Эти данные даже более оптимистичны, чем ожидания Центробанка РФ.

Обозреватель The New York Times Ана Свенсо утверждает, что раскрыла «секрет» устойчивости российской экономики в условиях западных санкций. По ее мнению, Россия практически сумела восстановить импорт товаров, которых Запад рассчитывал ее лишить. Восстановила благодаря дружеским странам.

К примеру, в Армении в прошлом году произошел взрывной рост импорта смартфонов, ввоз электроники в страну летом вырос в десять раз по сравнению с предыдущими месяцами. Одновременно пропорционально увеличился экспорт девайсов в Россию.

Аналогичная ситуация с бытовой техникой, компьютерами и другими товарами, которые ранее РФ импортировала из стран, наложивших запрет на поставки этих товаров в Россию, произошла в Турции, Китае, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Эксперт уверена, что эти государства фактически пришли на выручку Москве, организовав поставку ставшей дефицитной продукции.

Обозреватель NYT отмечает, что после резкого падения объема импорта в весенний период, торговый оборот России в большинстве категорий, по всей видимости, вернулся к показателям, фиксировавшимся до начала спецоперации в прошлом феврале. Произошло это в основном благодаря быстрому налаживанию альтернативных каналов поставок через дружественные страны.

И хотя в стране сохраняется некоторый дефицит на отдельные группы продукции западного производства, аналитики предсказывают, что российский импорт различных товаров либо уже достиг прежнего уровня, либо вот-вот его достигнет, в зависимости от конкретной позиции. Таким образом странам Западной коалиции не удалось нанести существенный вред экономике, бизнесу и российским потребителям путем запрета поставок определенных видов товаров. Рынок, как всегда это бывает, сумел найти выход из этой ситуации вопреки желаниям и действиям политиков, заключает эксперт.

Да и с широко анонсированным выходом западных компаний с российского рынка все вышло не совсем так, как рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе. Недавнее исследование показало, что менее 9% компаний из стран ЕС и G7 полностью прекратили свою деятельность в России. Не выходит западным союзникам ограничить и российский экспорт. По данным компаний, занимающихся отслеживанием морских перевозок, зафиксирован значительный всплеск активности судоходных флотов, которые, возможно, помогают России экспортировать свои энергоносители в обход западных ограничений на их продажи.

Правда, если объёмы импорта практически вернулись к отметка февраля прошлого года, то снова возникают вопросы по импортозамещению. Если, например, с замещением продовольственного импорта по основным позициям товаров страна справилась, то вот с импортозамещением в области электроники, автомобилестроения и ряде других секторов всё пока иначе.

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Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Китай
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США
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Проекты
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