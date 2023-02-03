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ТАСС

NYT: США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине

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Истребитель F-16 ВВС Норвегии
Истребитель F-16 ВВС Норвегии.
Источник изображения: warspot.ru

Аналитики газеты Хелен Купер и Эрик Шмитт считают, что Украина, США и союзники последних по НАТО отработали "стандартную тактику" решения вопроса поставок современных вооружений Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. США подталкивают власти европейских стран к решению поставить истребители F-16 Украине, следуя выработанной между Вашингтоном, Киевом и НАТО тактике. К такому выводу пришли аналитики газеты The New York Times Хелен Купер и Эрик Шмитт в статье, опубликованной в среду на сайте издания.

Президент США Джо Байден, который ранее заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16, следует, по мнению авторов, "привычному сценарию". Американские чиновники "в частных беседах говорят, что его отказ носит, вероятно, временный характер", отмечают Купер и Шмитт. "Некоторые говорят, что отказ Байдена не исключает того, что администрация решит поставить F-16 позже или, что более вероятно, подготовит соглашение, которое позволит другой стране отправить Украине F-16 американского производства", - пишут авторы, отмечая, что в качестве возможных поставщиков западных истребителей рассматриваются Дания и Нидерланды.

Украина, США и союзники последних по НАТО отработали, по мнению аналитиков, "стандартную тактику" решения вопроса поставок современных вооружений Киеву. "Администрация Байдена говорит "нет", при этом тихо намекая на то, что Украина может получить от европейских соседей те же типы вооружений вдвое быстрее", - указывается в статье. Союзники США по НАТО вследствие внешней политики бывшего американского лидера Дональда Трампа "не соглашаются поставлять Украине что-либо, что могло бы спровоцировать Россию, пока на это не пойдут вместе с ними Соединенные Штаты", отмечают Купер и Шмитт.

"Таким образом после месяцев колебаний администрация Байдена говорит "да", и ворота перед новым оружием распахиваются", - пишут авторы, подчеркивая, что так происходило в случае с поставками Киеву западных систем противоракетной обороны, боевых машин пехоты и танков. "Теперь то же самое происходит с истребителями <...>", - констатируют аналитики The New York Times.

В понедельник Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Во вторник заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители в настоящее время. В последние дни канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

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