Российские военные провели тренировку со стрельбами из танков на полигоне в Таджикистане

Екатеринбург. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие 201-й российской военной базы отработали на одном из горных полигонов в Таджикистане уничтожение техники и живой силы условного противника из танков Т-72Б3М, сообщила пресс-служба Центрального военного округа в четверг.

"Танкисты российской военной базы в Таджикистане на одном из горных полигонов выполнили упражнения боевых стрельб. В ходе мероприятия военнослужащие успешно поразили движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

По словам военных, стрельбы из танков Т-72Б3М велись с ходу, с места, с коротких остановок, а также из укрытий и с ухода на запасную позицию. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись светошумовые средства, дымовые шашки и учебные мины.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Россия провела с союзниками из ОДКБ серию учений в Таджикистане вблизи афганской границы. Также российские военные сообщали об усилении 201-й базы новым вооружением и техникой. В частности, 6 декабря 2021 года она получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.