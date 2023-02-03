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ЦАМТО

Bloomberg: Германия планирует выделить около 17 млрд. евро на укрепление системы ПРО

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Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 2 февраля. Германия планирует выделить около 17 млрд. евро на укрепление системы противоракетной обороны. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Германия ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании эшелонированной системы ПРО, стоимость которой может составить до 17 млрд. евро", – говорится в сообщении агентства.

Как отмечают источники агентства, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд. евро. Источники добавили, что в планах фигурируют израильская система ПРО Arrow 3, на которую собираются выделить 4 млрд. евро, а также американская система Patriot на сумму 10 млрд. евро.

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Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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