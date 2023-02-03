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ЦАМТО

Компания Boeing заключила контракт на поставку дополнительных заправщиков KC-46A ВВС США

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 2 февраля. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing контракта, предусматривающего поставку 15 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46 "Пегасус".

Контракт подписан в рамках реализации 9-го опциона к базовому соглашению.

Стоимость заказа составляет 2,256 млрд. долл. Контракт предусматривает поставку 15 самолетов КС-46А, передачу документации, предоставление лицензий и др. Компания будет выполнять работы на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и завершит поставки к 31 августа 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и постройку четырех опытных образцов KC-46A.

Летные испытания первого самолета начались в декабре 2014 года. Компания передала первый KC-46A "Пегасус" ВВС США 25 января 2019 года. Новый контракт увеличивает количество заказанных KC-46 "Пегасус" до 128 ед. На текущий момент поставлены 68 самолетов. Компания Boeing также заключила контракты на поставку 10 ед. KC-46 иностранным государствам: шести машин Японии и четырех Израилю. Первая пара KC-46A Японии уже поставлена.

KC-46A представляет собой широкофюзеляжный многоцелевой самолет, предназначенный для дозаправки в воздухе, перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Минимальный экипаж состоит из трех человек, включая пилота, второго пилота и оператора / офицера системы дозаправки. "Пегасус" может перевозить до 96 тонн топлива, хотя теряет большую часть грузового пространства под полом со вспомогательными баками. С учетом применения в зонах высокой угрозы KC-46A оснащен баллистической защитой кабины и пассажирского салона, средствами защиты от воздействия электромагнитного импульса и оружия массового поражения.

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Израиль
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