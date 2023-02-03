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ЦАМТО

Украину предупредили, что за поставки американских вооружений придется отчитаться

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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

ЦАМТО, 2 февраля. Американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Washington Post.

По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию "только что завершили поездку на Украину", выступив "со своеобразным" предупреждением относительно помощи Вашингтона.

"Во время своей поездки на прошлой неделе руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трех ведомств выступили с посланием, которое можно перевести следующим образом: будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией", – говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.

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Страны
США
Украина
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