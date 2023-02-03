Обозреватель Fox News: США спровоцировали кризис на Украине ради экономической выгоды

Джимми Дор считает, что "все упирается в сжиженный природный газ"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. США спровоцировали украинский кризис в стремлении получить экономическую выгоду и не допустить сближения России и Германии. Такую позицию изложил американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США "в последние 20 лет подпалили Ближний Восток, а теперь ведут прокси-войну на Украине, которую сами и спровоцировали вместе с НАТО". "Это все экономические войны", - продолжил он, подчеркнув, что по аналогии с Украиной США провоцируют обострение с Китаем.

"В случае с Украиной все упирается в сжиженный природный газ и стремление не допустить сближения России и Германии, потому что мы опасаемся природных и человеческих ресурсов России. Мы боимся, что они объединятся с технологиями и капиталом Германии", - утверждал он. "По этой причине мы подорвали "Северные потоки", по этой причине мы ведем войну на Украине", - указал Дор, отметив, что США, по его мнению, стремятся "завладеть природными ресурсами других стран".

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.