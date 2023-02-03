ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

ПГРК "Ярс" вышли на маршруты патрулирования в Барнаульском соединении в Алтайском крае

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, стратегические ракетчики выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, сообщили в Минобороны РФ.

"В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс"", - говорится в сообщении.

Расчеты ПГРК "Ярс" совершат марш протяженностью до 100 километров, выполнят задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения.

"Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - пояснил командир ракетного дивизиона Петр Маевский.

"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. На комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.