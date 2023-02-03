Названа причина участия Франции в конфликте на Украине

Al Mayadeen: участие Франции в украинском кризисе не связано с НАТО и ее решениями

Франция давно отстаивает независимость своей политики, пишет Al Mayadeen. Она пытается быть лидером Европы, предпринимая попытки избавиться от давления НАТО. Но не все так просто, особенно на фоне украинского кризиса и конкуренции Парижа и Москвы в Африке.

На российско-французские отношения влияет не только украинское досье. Позиция Парижа в отношении Москвы, имеющей традиционное глобальное влияние в международной системе, не связана с требованиями Евросоюза или западного альянса, установившему полную гегемонию более чем на два десятилетия. Она подчиняется традиционной французской повестке дня, восходящей к колониальному периоду. Миропорядок, установленный после Второй мировой войны, не соответствовал представлениям французов. Париж тогда пытался сохранить свою колониальную империю, созданную еще до Первой мировой войны.

Господство над многими регионами и странами в Азии, Африке и даже Северной Америке, наряду с преимуществами, которых Франция добилась за счет эксплуатации этих территорий, стали причиной ее неприятия американского видения. Соединенные Штаты поддерживали национально-освободительные движения против колониализма, при этом опасаясь, что эти страны могут присоединиться к коммунистическому лагерю. В результате между Вашингтоном и Парижем возникли серьезные разногласия. Одной из причин также является позиция США в отношении трехсторонней агрессии против Египта, в ответ на которую Франция обвинила Америку в попытках вмешаться во французские и европейские дела.

В связи с этим Париж настаивал на подписании "Договора об учреждении Европейского оборонительного сообщества" в 1957 году. Европейские страны не рассматривали этот документ как союз против НАТО, а скорее считали его амбициозной попыткой добиться интеграции на уровне институтов альянса. Франция считала, что любая попытка укрепить Европейское оборонительное сообщество неизбежно повлияет на роль НАТО в Европе и укрепит ее позиции на международном уровне.

Политика Парижа в отношении Евросоюза и Североатлантического альянса проистекает из стремления сохранить свой суверенитет и возможность принятия решений, а также из предпочтения европейских механизмов натовским. Стратегическое поражение Франции во Второй мировой войне произошло из-за ее неспособности противостоять нацистам и невозможности достигнуть международных стратегических интересов на более позднем этапе. Президент Франции Шарль де Голль объявил о выходе страны из НАТО в 1966 году. Он обосновал свое решение страхом перед втягиванием Парижа в холодную войну с Советским Союзом и стремлением избежать господства США на европейском континенте.

Впоследствии Франция решила вернуться в НАТО, чтобы усилить европейское влияние в альянсе после того, как не удалось создать независимую от США архитектуру безопасности. Причиной тому стала приверженность большинства стран Восточной Европы и некоторых государств Западной Европы НАТО как гаранту безопасности.

Но, по сути, можно сказать, что распад Советского Союза и появление так называемого "феномена международного терроризма", помимо неспособности французов привлечь на свою сторону европейских союзников, стали причинами возвращения Франции. При этом власти страны не уверены в НАТО как в единственном варианте, поскольку французские элиты всегда выступали за создание независимого европейского механизма в области безопасности. К сожалению, Франции так и не удалось этого добиться. После возвращения в НАТО страна придерживается проамериканских решений альянса.

Российско-французские отношения, например, не всегда соответствовали политике НАТО. В ноябре 2022 года в Париже состоялось заседание "Совета сотрудничества по вопросам безопасности" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Стороны подтвердили приверженность развитию политического диалога на основе взаимного доверия, укреплению французско-российских отношений, а также европейской и глобальной безопасности. Тут следует отметить, что усилия Франции несовместимы с повесткой дня НАТО. Это заседание можно назвать ответной реакцией на соглашение AUKUS, которое сорвало французско-австралийскую сделку по подводным лодкам и исключило Францию ​​из американо-британской координации в области безопасности с некоторыми странами Индо-Тихоокеанского региона. Париж пытается создать оптимальную систему европейской безопасности, вдали от влияния американцев, которые не принимают во внимание опасность вывода своих войск из Афганистана для Европы.

Недавно возникла новая проблема, сильно повлиявшая на внешнюю политику Франции. Париж столкнулся с угрозой потери своего присутствия в Сахеле — от Мали до Буркина-Фасо, что снизило его роль на международном уровне. Его стратегия, направленная на сохранение влияния в этом регионе, потерпела неудачу и пошатнула авторитет на мировой арене. Потеря влияния в таких странах, как Мали и Буркина-Фасо, и разговоры о попытках России закрепиться в Нигере ставят Францию перед трудным выбором.

Соединенным Штатам удалось воспрепятствовать планам Франции по созданию новой архитектуры безопасности и обретению военной независимости, связанных исключительно с потребностями Европы, а не НАТО. Напомним, что Париж считает это единственным вариантом, способным гарантировать защиту европейским странам перед лицом внешних угроз, особенно в связи с российской военной операцией на Украине. Москва, в свою очередь, проигнорировала заинтересованность Парижа в Сахеле и представила себя в качестве альтернативы французскому колониализму. Она извлекала выгоду из поддержки национально-освободительных движений на протяжении всей истории, придерживалась традиционной концепции суверенитета и не вмешивалась во внутренние дела африканских государств под предлогом защиты демократии и прав человека.

На Украине Франция неспособна действовать независимо как от России, так и от США. Причиной тому является приверженность большинства европейских стран решениям НАТО касательно поддержки киевского режима. К слову, Париж превысил в этом отношении то, что европейские страны сочли просто "моральным долгом".

А если вернуться к началу специальной военной операции на Украине, когда почти ежедневно проводились контакты между Францией и Россией для поиска мирного решения, или до нее, когда Париж открыто стремился к достижению независимости Европы в области безопасности, то можно увидеть, что изменение его политики связано с национальными интересами и стратегическими целями Франции в Европе и мире, а не с НАТО и ее решениями.

Автор: Виссам Исмаил (وسام إسماعيل)