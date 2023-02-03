НАТО готова напрямую вступить в конфликт на Украине, но есть одно но

Al Mayadeen: НАТО столкнулась с неразрешимыми проблемами в военном секторе

Последние решения Запада говорят о его готовности вступить в прямой конфликт с Россией на Украине, пишет Al Mayadeen. При этом Европа и США предлагают мир при условии капитуляции Москвы. Очевидно, страна, сохраняющая превосходство на поле боя и не имеющая проблем с ВПК, в отличие от стран НАТО, никогда не отступит, отмечает автор статьи.

Длительные конфликты требуют постоянных денежных вливаний, переброски солдат и вооружений. Эти ресурсы имеют особую значимость и занимают лидирующие позиции в списке приоритетов у государств.

НАТО и страны Евросоюза продолжают поставлять оружие Украине, в то время как США и их союзники находят время для разговоров о возможности проведения переговоров с Россией по мирному урегулированию. Москва не возражает против этого, но требует юридических гарантий безопасности для себя и российских граждан на территориях, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, а также гарантий о нерасширении НАТО на восток.

Под "возможностью проведения переговоров" Запад подразумевает капитуляцию Москвы. Пока нет компромисса, удовлетворяющего обе стороны, он по-прежнему надеется дестабилизировать ситуацию внутри России, ослабить ее в финансовом, экономическом и военном отношении и истощить все ресурсы страны.

СМИ продолжают писать о поставках вооружений на Украину, несмотря на негативные сообщения, в которых говорится об истощении запасов оружия и слабости военно-промышленного комплекса Запада, не способного компенсировать украинские потери в технике, солдатах и наемниках.

Запад собирается поставить Киеву более качественное и современное оружие, в том числе немецкие танки Leopard 2. Это является первым шагом к участию западных армий в прямом противостоянии с Россией, а также говорит о том, что страны НАТО перешли от прокси-войны к реальным боевым действиям. После официальных европейских саммитов и заявлений стало очевидно, что Запад потерял голову в своем желании во что бы то ни стало победить Россию, а это, в свою очередь, исключает вероятность проведения мирных переговоров в обозримом будущем.

Остается вопрос: насколько Соединенные Штаты готовы к отправке сил НАТО на Украину для прямого противостояния с Россией? Некоторые увидели во встрече министров обороны на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, состоявшейся 20 января, возможность принятия Западом такого решения в случае, если украинские силы понесут тяжелые потери.

Встреча на базе "Рамштайн" вызвала народное недовольство. Была организована акция протеста объединения "Стоп Рамштайн", во время которой демонстранты скандировали "дипломаты, а не солдаты" и "нет танкам для Украины". Они также призывали к проведению переговоров с Россией вместо отправки танков и тяжелого вооружения в зону СВО. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в свою очередь, призвал "готовиться к долгосрочному конфликту на территории Украины, а также к тяжелому 2023 году".

Противостояние России и Запада выявило некоторые технические трудности, бесполезность определенных военных стратегий, а также хрупкость и слабость того, что ранее считалось сильными сторонами США и ЕС. НАТО столкнулась с неразрешимыми проблемами из-за текущих обстоятельств и состава альянса.

Соединенные Штаты стремились нанести России военное поражение, разделить ее на мелкие государства и контролировать их политически и экономически. Для этого им было нужно поле битвы, и они нашли его на Украине.

Вашингтон предоставил Киеву миллиарды долларов, обеспечил солдатами и вооружением, чтобы тот продолжал противостоять русским до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные американцами цели.

США удалось обеспечить Украине политическое прикрытие и финансово-экономическую поддержку, но они не смогли поставить ей необходимое количество передового вооружения. Россия сильна и дееспособна, и для ее поражения требуется военное чудо.

Аналогичным образом, финансовые и экономические санкции, отправка наемников на Украину, подрывы Крымского моста и газопроводов "Северный поток — 1" и Северный поток — 2" могут быть оценены как эффективные, но неубедительные действия для развязывания ядерной войны.

Танки, дальнобойная артиллерия, средства ПВО, вертолеты и истребители определяют характер военного противостояния, а также пробуждают у украинского клоуна Зеленского азарт и амбиции. Он ежедневно требует предоставить это вооружение украинским войскам и наемникам.

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Польша пообещали поставить Киеву около 150 танков, в дополнение к тому, что он уже получил от них за почти год военных действий.

Украина надеется, что эти танки, особенно немецкий Leopard 2, помогут ей в наступлении следующим летом, которое она планирует начать при поддержке Вашингтона и своих европейских союзников.

Но пока рано говорить о летних военных действиях. Производство танков на американских и европейских заводах и их транспортировка, а также обучение танковых экипажей украинских сил требует времени.

Вашингтон хочет контролировать интенсивность боевых действий, добиваясь истощения российских сил. Он с помощью ядерного шантажа и политического давления пытается вернуть утраченные позиции на поле боя и заставить Россию капитулировать, чего, по моему убеждению, не произойдет.

Автор: Мишель Калагхасси (ميشال كلاغاصي)