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Усилиями США Европу ждет новый фронт борьбы

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Флаги стран-членов НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Yeni Çağ: США вовлекают Европу в тайваньский кризис через сотрудничество НАТО с Японией

Региональным конфликтам нет конца и края, а их последствия разрушают глобальную безопасность и экономику, пишет Yeni Çağ. И вместо урегулирования этих кризисов США, готовящиеся к войне с Китаем в 2025 году, вовлекают Европу не только в проблемы Украины, но и в противостояние на Тайване.

Турция сосредоточена на внутренней политике в связи с предстоящими выборами. Между тем пламя военного конфликта на Украине продолжает подогревать Европу. Утверждалось, что Европа замерзнет, как только Россия перекроет вентили, однако декабрь на континенте выдался довольно теплым. Тем временем США и Великобритания благодаря украинскому кризису начали нейтрализовать Евросоюз раньше России. Они надеются не на прекращение конфликта, а на то, что он до этого распространится на Европу. И не скрывают этого.

Например, британский генерал Ричард Ширрефф (Richard Shirreff) в своей статье для Daily Mail отметил, что Запад, несмотря на риск эскалации конфликта, должен предоставить Украине все доступные средства ведения боевых действий.

Британский генерал подчеркнул, что украинской армии необходимо передать около 300 танков, 700 бронированных машин, 500 артиллерийских орудий, а также все вооружения, которые имеются в арсенале стран НАТО, такие как ракетные системы большой дальности и современные истребители.

США же подходят к этому вопросу с точки зрения сохранения глобального господства.

Генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан (Mike Minihan) отметил высокий риск вступления США в войну с Китаем из-за Тайваня и призвал армию быть готовой к вооруженному столкновению.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году", — заявил генерал.

Накануне важная новость дня пришла из Токио. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выразив озабоченность по поводу отношений России и Китая в военной сфере, договорились об укреплении сотрудничества между Японией и Североатлантическим альянсом.

Кисида отметил, что в Японии приветствуют растущую вовлеченность Европы в события в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам японского премьера, на переговорах обсуждались украинский кризис, ситуация в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море, события вокруг Северной Кореи. Япония разъяснила генеральному секретарю НАТО свою стратегию национальной безопасности, которая была обновлена в декабре 2022 года, и стороны договорились об укреплении отношений между Токио и НАТО.

В принятом совместном заявлении говорится: "Признаем, что безопасность Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона тесно связаны. Подчеркиваем необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между Японией и НАТО для возможности реагирования на меняющуюся стратегическую обстановку".

Подчеркивается, что военная операция России на Украине значительно повлияла на международный порядок и глобальную среду безопасности, в том числе на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. "Убеждены, что в нынешней сложной напряженной обстановке безопасности сотрудничество Японии и НАТО продемонстрирует свою ценность", — отмечается в документе.

Лидеры назвали мир и стабильность в Тайваньском проливе "неотъемлемым элементом безопасности и процветания международного сообщества", а также осудили ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

Кисида и Столтенберг также призвали Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, два лидера подчеркнули важность укрепления сотрудничества между НАТО и Японией в различных областях, от военно-морской безопасности и контроля над вооружениями до кибербезопасности и космического пространства.

Как видите, Европа вовлечена не только в противостояние с Россией на Украине, но и в тайваньский кризис, при этом США разжигают конфликт на обоих фронтах и заключают союз с Японией, на которую сбросили две атомные бомбы во время Второй мировой войны, против Китая и Северной Кореи.

Конечно, при взгляде на происходящее с точки зрения США можно сказать, что америакнцы "пытаются сдержать подъем Китая".

Турция же должна быть готова к любому военному сценарию. По этой причине необходимо разработать меры, которые позволят остановить убыль молодого населения как главного элемента национальной силы. Для этого, разумеется, в первую очередь жизненно важно обеспечить здоровое функционирование экономики.

Автор: Арслан Булут (Arslan Bulut)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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