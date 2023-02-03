Во Франции заявили, что военная помощь Киеву не должна становиться рекламной кампанией

Министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню считает, что Украине нужна поддержка, учитывающая вопросы обучения персонала и логистики

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Поставка оружия Киеву должна исходить из потребностей украинской армии, а не являться рекламной кампанией. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в опубликованном в четверг интервью газете Le Figaro.

"В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе - только о танках, а в феврале, мне кажется, - только об истребителях", - сказал Лекорню. Вместе с тем он подчеркнул, что "программа военной помощи Киеву не должна быть рекламной кампанией, а должна отражать реальные потребности Украины".

По мнению главы французского военного ведомства, Украине нужна эффективная военная помощь, "которая должна учитывать вопросы обучения [персонала] и логистики".

Лекорню отметил, что в настоящий момент сроки поставки 12 дополнительных 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar уточняются.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французскому телеканалу BFM заявил, что Киеву больше нужны средства ПВО, радары и артиллерия, чем танки Leclerc.

Вместе с тем во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, выступая перед депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, призвал предоставить Киеву танки Leclerc и боевые самолеты. К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов малой дальности Crotale.