Милли и Салливан обсудили с украинскими коллегами поддержку ВС Украины

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Участники разговора выразили "неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины"

ТАСС, 2 февраля. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провели в среду телефонный разговор с главкомом ВС Украины Валерием Залужным и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковника Дэйва Батлера.

Отмечается, что участники разговора обсудили "международную поддержку украинских вооруженных сил", а также выразили "неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.