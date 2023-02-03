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ТАСС

Зеленский заявил о готовности к дальнейшим кадровым перестановкам в оборонных структурах

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам президента Украины, "в некоторых сферах только так можно гарантировать законность - меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений"

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать "антикоррупционные чистки" в оборонном ведомстве и других структурах.

"Особенно важна чистота процессов в структурах министерства обороны и в целом сил обороны, - сказал он в видеообращении, распространенном в среду вечером офисом президента. - Любые внутренние поставки, любые закупки - все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешнее снабжение для нашей обороны. Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах".

Зеленский добавил, что "в некоторых сферах только так можно гарантировать законность - меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений". Он также назвал "плодотворным днем" прошедшие в среду масштабные обыски, следственные действия и увольнения в отношении высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

Ранее стало известно о нескольких обысках, которые проводят украинские правоохранительные органы. В частности, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схем хищения в "Укрнафте" и "Укртатнафте" на 40 млрд гривен (более $1 млрд). В них подозревается бывший топ-менеджмент этих компаний. По данным украинского издания "Вести", в связи с этим делом провели обыск у бизнесмена Игоря Коломойского. Госбюро расследований сообщило о проведении обысков по месту жительства и работы главы налоговой службы Киева в связи с разоблачением мошеннических схем и злоупотреблений. Кроме того, обыски провели у экс-главы МВД Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и еще 13 человек.

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в коррупции уволенным неделю назад на фоне скандала с тыловым обеспечением замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдану Хмельницкому. В среду были уволены несколько руководителей Государственной таможенной службы Украины, а также два чиновника из Госагентства лесных ресурсов и Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В последние недели украинская пресса сообщила о нескольких коррупционных скандалах, связанных с высшими должностными лицами страны. Зеленский 22 января заявил о предстоящих кадровых перестановках, после чего последовала череда отставок, часть которых сопровождалась обвинениями в коррупции и злоупотреблениях. Эксперты считают, что Киев вынужден создавать видимость борьбы с коррупцией под серьезным давлением США, которые рассматривают это как условие предоставления Украине новых порций военной помощи.

В то же время врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что широко освещаемые в последнее время властями Украины меры по борьбе с коррупцией в стране являются лишь имитацией, направленной на то, чтобы заставить украинских олигархов финансировать продолжение боевых действий и отвлечь внимание жителей страны от реальных проблем. При этом он считает, что все больше жителей Украины понимают, что власти страны обманывают их. 

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